Русского русским открывают иностранцы

Два слова об исполнителях. Пианист Лесли Ховард - широко известная в музыкальном мире личность. В его исполнительской истории выступления с Лондонским филармоническим оркестром, с симфоническим оркестром Би-Би-Си, Дублинским симфоническим оркестром радио и телевидения, симфоническим оркестром Ганновера, оркестром миланской Ла Скалы и многими другими коллективами из разных стран мира. В 2018 году австралийский музыкант выпустил свой 100-й альбом музыки Листа, таким образом, записав все фортепианное наследие великого венгра. Маэстро Ховард за свою звукозаписывающую деятельность был удостоен шести премий GrandsPrixduDisque и записи в Книге рекордов Гиннеса, а его вклад в дело сохранения наследия Листа и за заслуги перед венгерской культурой был отмечен медалью Св. Стефана Венгерского и премией ProCulturaHungarica. Кроме того, президентом Венгрии Ховарду был преподнесен бронзовый слепок руки Листа.

Людовико Тронканетти обучался в Лондоне, начиная с 13 лет, игре на фортепиано под руководством Лесли Ховарда, после этого – композиции в Миланской консерватории у маэстро Джанни Поссио. Итальянский пианист выступает как с сольными программами, так и в составе камерных ансамблей в Италии, США, Великобритании, Индии, Китае и других странах мира. 18 сентября сего года состоялся российский дебют маэстро Тронканетти в Санкт-Петербурге, где он в концерте под управлением Фабио Мастранджело исполнил Третий фортепианный концерт Антона Рубинштейна в сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония».

Творческий союз учителя и ученика сложился в 2015 году. С тех пор дуэт выступает на различных концертных площадках по всему миру с разнообразными программами.

Теперь несколько слов о программе вечера. Во втором отделении концерта прозвучали известные публике опусы Ференца Листа: «Воспоминания об опере «Норма» Беллини», Большие концертные вариации на тему из оперы Беллини «Пуритане» и «Воспоминания об опере «Дон Жуан» Моцарта», а после основной программы «Обручение» из итальянской части полиптиха «Годы странствий». Первое же отделение было посвящено русской музыке, творчеству протеже Листа нашего выдающегося композитора и пианиста, основателя Петербургской консерватории, автора знаменитой оперы «Демон», учителя великого Чайковского Антона Григорьевича Рубинштейна. В этот вечер состоялась мировая премьера второй редакции Фантазии для двух фортепиано фа-минор (соч. 73), что, надо полагать, стало не только изюминкой концерта и прекрасным жестком исполнителей в адрес московской публики, но и весьма значимым событием российской музыкальной жизни.

Почти полный зал с щедрым радушием принимал артистов, продемонстрировавших прекрасную ансамблевую игру, тонкость подачи материала и глубокое музыкальное чувство. Безусловно, Лист во всех своих нюансах прочувствован и глубоко пережит исполнителями. Особо лишь отметим очень яркое, насыщенное эмоциями исполнение фантазии беллиниевской «Нормы».

Прозвучавшая же музыка Рубинштейна в очередной раз наводит на мысль, что мы, к сожалению, не знаем и не любим нашей музыки, как знают и любят свою музыку представители иных европейских стран. Разумеется, все ее содержание, форте и пиано, темпы и смыслы, не могли быть в одинаковой мере раскрыты при первом исполнении, как во много раз игранном Листе, но, безусловно, это будет достигнуто в будущем – к моменту аудиофиксации, на которую надеются все почитатели русской фортепианной музыки. И потому нельзя не быть признательным музыкальным гостям Москвы, а особенно маэстро Тронканетти, за то, с какой любовью они познакомили нас с нашим же отечественным достоянием.

Предоставим же слово синьору Тронканетти.