VI Мальтийский фестиваль: Рояль на колесах, или армянские вечера

Первый из них прошел в камерном Sacra Infermeria Hall, и был полностью посвящен творчеству ведущего современного армянского композитора Тиграна Мансуряна. Прозвучали его фортепианные произведения, а также музыка для камерных ансамблей. Пропагандистами творчества живого классика выступили армянская пианистка Наре Аргаманян, а так же музыканты Мальтийского филармонического оркестра Филипп Орлов (скрипка), Надя Дебоно (альт) и Петер Фланаган (виолончель).

Музыка Мансуряна – глоток свежего воздуха в удушливой атмосфере современной композиции, которая мечется между немыслимым авангардистским усложнением и откровенным и примитивным дилетантизмом, выдаваемым за «следование традициям». В ней есть всё: и неизбывная меланхолия и даже тоска, и импрессионистическая звукопись с ее деликатными, невесомыми «мазками», и прекрасный мелодизм, и сложные ритмы и гармонии, и самое главное – внутренняя, непоказная экспрессия. Стиль армянского классика исключительно оригинален и узнаваем, при этом он добивается индивидуальности, оставаясь в рамках тональной музыки.

Наре Аргаманян исполнила сольно пять сочинений Мансуряна. Полную философских раздумий «Ностальгию», словно сотканную из падающих капелек дождя «Колыбельную рыцарю», и цикл из трех пьес без названия – крайние из них полны заковыристой ритмики, агрессивной остинатности, взрывной экспрессии, а средняя – тихая, распевная пьеса-размышление. Виртуозное переключение характеров исполняемой музыки пианистка демонстрировала блестяще, опираясь не только на прекрасную технику, но и на безмерный собственный энтузиазм в стремлении донести до публики красоту и глубину мыслей произведений Мансуряна.

В «Церковной сонате» зазвучал дуэт рояля Аргаманян и благородного альта Нади Дебоно. Мягкий, ясный и пластичный звук этого инструмента заставил публику буквально затаить дыхание: длинные мелодические линии, пронзительные и даже тоскливые, по-настоящему завораживали. Последним номером концерта стало трио – «Пять багателей» для скрипки, виолончели и фортепиано. В этом произведении удивительным образом сочетаются ренессансные мотивы с импрессионистическими.

В Республиканском зале Средиземноморского конференц-центра чуть позже состоялся большой симфонический концерт Государственного симфонического оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна. В первой его части был исполнен абсолютный шедевр русской музыки, одно из самых популярных в мире симфонических программных произведений – «Шехеразада» Римского-Корсакова, в которой скрипичное соло превосходно по технике и с большим воодушевлением сыграл мальтийский виртуоз Кармине Лаури. Армянский коллектив сыграл «Шехерезаду» поистине вдохновенно, с южным темпераментом – музыкантам явно близка ориенталистика русского гения.

Тема странствий от Синдбада, звучащая в «Шехеразаде», нашла своеобразное преломление в фортепианном концерте Алексея Шора «Путевой дневник». Следуя богатой традиции «музыкальных странствий» различных композиторов прошлого, в том числе и великих, Шор дает семь фрагментов, первый из которых – своего рода «молитва странника», а остальные – впечатления от визитов в Барселону, Рим, Париж, Равенну, Венецию, английскую провинцию.

Мелодическое богатство, столь не характерное для современной музыки, ясность гармонизации, мастерское выстраивание драматургии цикла, основанной на эмоциональных переключениях с меланхоличного на карнавальное, с игривого на изящное, атмосфера эмпатии, создаваемая Шором для слушательского уха любого уровня подготовки – вот привлекательные компоненты его стиля, благодаря которым сочинение воспринимается легко и с неподдельным, неослабевающим интересом. Сольную партию в концерте искрометно исполнил молодой русский пианист-виртуоз Денис Кожухин, поразивший публику и техническим блеском, и полным погружением в образный мир Шора.

Александр МАТУСЕВИЧ