Виолончели звук волшебный. Нарек Ахназарян на VI Мальтийском фестивале

За две недели в Республиканском зале Средиземноморского конференц-центра в островной столице Валлетте выступили такие выдающиеся музыканты, подлинные мастера этих инструментов, как Григорий Соколов, Николай Луганский, Денис Кожухин, Максим Венгеров, Дмитрий Ситковецкий, Айман Муссахаджаева, Рэй Чен, Сальваторе Аккардо, Дэвид Аарон Карпентер, Кармине Лаури и др.

Редким исключением из этого пиршества стал концерт 30 апреля, когда мальтийская публика и гости острова смогли насладиться звучанием другого, не менее благородного инструмента – виолончели. Программу фестиваля украсило выступление молодого армянского музыканта Нарека Ахназаряна, названное организаторами «Волшебная виолончель», что соответствует действительности дважды – и само звучание этого инструмента особое, завораживающее, и музыкант, игравший на нем способен подарить воистину волшебные минуты.

Виолончель есть в любом оркестре. Партии у неё самые разные: могут быть мрачные и таинственные, драматичные и трагичные или, наоборот, воздушные и очень лирические. Виолончель и в слушателях отзывается такими же глубокими эмоциями, сильными чувствами, о которых рассказывает. «Петь надо так, как поёт виолончель!» – восклицал когда-то Фёдор Иванович Шаляпин. Может быть, поэтому так любят виолончель композиторы? Трудно найти хоть одного классика, который бы не писал для этого инструмента. Да что там классики! Недавно услышал финскую рок-группу «Апокалиптика». Эти парни в стиле «симфо-метал» (или, точнее, «челло-рок», что означает «рок на виолончелях») творят что-то виртуозно-невероятное – не только в слуховом восприятии, но и в зрительном.

Герой концерта на Мальте творит в другой эстетике – он академист до мозга костей. Но и его виолончель способна захватить вас без остатка. Тем более, что и инструмент у него непростой – работы Джузеппе Гварнери 1707 года! Нарек Ахназарян – имя, которое впервые прогремело в 2011 году, когда молодой музыкант взял первую премию на XIV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. С тех пор его карьера развивается по нарастающей: к своим тридцати годам он сыграл уже во всех самых известных залах мира, с лучшими оркестрами и лучшими дирижерами. Когда-то на заре его карьеры, Нарека отметил великий коллега Мстислав Ростропович (Ахназарян был стипендиатом его фонда), что, думается, не случайно – своим служением музыке и своему благородному инструменту армянский виолончелист доказывает оправданность возлагавшихся на него надежд.

На концерте в Валлетте был исполнен знаменитый виолончельный концерт английского классика Эдварда Элгара (ми-минор в четырех частях, ор. 85) – произведение, мимо которого не может пройти ни один виолончелист. В интерпретации Ахназаряна преобладала лирика, мечтательность, мягкость, неизбывная меланхолия. Нежный, неброский звук, минимум внешних, неоправданных эффектов, глубокая сосредоточенность на исполняемой музыке, когда каждый нюанс, каждое движение осмысленны и абсолютно оправданны. Публика получила абсолютно адекватное замыслу автора прочтение – Элгар предстал во всей своей первозданности.

Подобные же настроения царили и в трех опусах для виолончели Алексея Шора. И даже их названия соответствующие – «Lament», «Melancholy», «Lonely Sail»: тихая грусть, плавная неспешность, мечтательность буквально заворожили зал. Характеру дарования Ахназаряна очень подходит возвышенный строй музыки Шора, его виолончель буквально в них расцветает.

На концерте мальтийская публика и гости фестиваля имели также возможность познакомиться с еще одним фигурантом – братом Нарека Тиграном Ахназаряном, известным армянским дирижером. Помимо указанных сочинений, где между маэстро и солистом наблюдались идеальные контакт и координация, Тигран продирижировал великим произведением Чайковского – увертюрой-фантазией «Ромео и Джульетта», поданным им тонко и изящно, несмотря на темпераментность музыки, он сумел ее вписать в общую концепцию концерта, основным настроением которого была светлая нежная лирика.

Александр МАТУСЕВИЧ