VI Мальтийский музыкальный фестиваль: Два фланга одной борьбы

На первый взгляд – просто красивая концертная программа: новую музыку, которую публике только еще предстоит «раскушать», поддержали безусловными, давно признанными жемчужинами мировой музыкальной литературы (не только армянской). Но если задуматься глубже, нет в этом соседстве ничего случайного, но напротив – глубокий смысл и символика. Крошечная Мальта у самых берегов Африки, на границе христианской Европы и мусульманского мира – и сегодня является непоколебимым оплотом христианской веры. Население островной республики, несмотря на XXI век и членство в либеральном Европейском Союзе, настроено весьма традиционно и охотно придерживается религиозных устоев. Здесь очень много храмов, которые никогда не пустуют, а церковные праздники – весьма почитаемы и отмечаются искренне и с энтузиазмом. Не случайно римские папы по-прежнему считают Мальту одним из важнейших столпов католической веры в Европе. И свою богоизбранность Мальта доказала уже достаточно давно. Один из самых ярких эпизодов, когда архипелаг оказался форпостом в отстаивании веры Христовой, - события 1565 года, которым как раз и посвятил свой новый симфонический опус Алексей Шор.

Находившаяся в зените могущества Османская империя мечтала разделаться с непокорившимися ей в Палестине и на Родосе рыцарями-иоаннитами, осевшими с 1530 года на Мальте, а султан Сулейман Великолепный прекрасно понимал стратегическое значение архипелага и планировал создание на нем военно-морской базы. Четырехмесячная осада Мальты, тем не менее, окончилась для империи бесславно: рыцари сумели отстоять остров, а представления о непобедимости турок были сильно поколеблены. Для Европы XVI века, да и много позже (этим геройским актом восхищался еще Вольтер в XVIII веке) Мальта – символ успешного сопротивления мусульманской экспансии.

Символом сопротивления многовековому турецкому натиску на Востоке христианского мира можно смело назвать Армению. Пусть у нее не было столь же громких военных побед, как у Мальты, но стойкость, с какой армяне сумели сохранять свою религию и национальную самобытность, оставаясь одним из немногих народов Передней Азии, сберегшим христианскую веру, заслуживает восхищения и в известной степени перекликается с героической обороной Мальты.

До основного события вечера, в Sacra Infermeria Hall Средиземноморского конференц-центра, Хор Мальты под управлением Сипана Олаха исполнил десять хоровых миниатюр а капелла классика армянской музыки Комитаса. Сильные и красивые голоса хористов идеально сливались друг с другом, позволив эталонно прозвучать разнохарактерным шедеврам армянской музыки. Здесь же в фойе была развернута фотовыставка «Комитас. Жизнь в фотографиях», организованная ереванским Музеем-институтом Комитаса.

13-частный симфонический цикл Шора прозвучал в исполнении сразу двух оркестров – Мальтийского филармонического и Государственного симфонического оркестра Армении, худрук последнего Сергей Смбатян встал за дирижерский пульт обоих. 13 картин-эпизодов не являются дословной иллюстрацией исторического события – это скорее впечатления и размышления композитора по их поводу. Эпизоды светлой лирики и даже меланхолии перемежаются в цикле с контрастирующими им драматическими страницами большого напряжения, в которых слышатся отзвуки баталий давно минувших дней. Двойная мощь объединенного оркестра давала возможность насытить пространство зала впечатляющей экспрессией. Исполнение сопровождалось прекрасным видеорядом – фрагментами живописных полотен художников XVI-XVII веков, посвященных выдающемуся историческому событию.

Венчали концерт пять фрагментов из гениального балета Арама Хачатуряна «Спартак». Его легендарные образы перекликаются с впечатляющими страницами истории мальтийской осады: средиземноморское солнце, могучие герои, неистовая борьба – оба произведения рассказывают о ярчайших, полных драматизма страницах мировой истории. Если в опусе Шора музыканты обоих оркестров демонстрировали мастерство первооткрывателей, то в произведении Хачатуряна, давно ставшим мировой классикой, они творили свободно и уверенно, радуя полнокровным, сочным и выразительным звуком, богатой тембральной и динамической палитрой.

Александр МАТУСЕВИЧ