VI Мальтийский музыкальный фестиваль: И жизнь моя вечная игра

Форум является одним из ключевых событий, утверждающих новый статус мальтийской столицы Валетты – в этом году ей отведена почетная роль культурной столицы Европы.

Программа концерта, названная его авторами с юмором и даже некоторой подначкой «Хорошо темперированный шансон», таила в себе немалый сюрприз. Его суть – в удивительном контрасте, который предложили прочувствовать публике музыканты. Действительно, что может быть общего у утонченного романтического балета Чайковского и блатных песен – порождения мира криминальных авторитетов и «мест не столь отдаленных»? Абсолютно ничего – кроме того, что они все же могут прозвучать в одном концерте и быть исполненными одним и тем же коллективом.

Такой парадоксальный репертуарный ход вызвал неподдельный интерес и привлек в зал немало самой разной публики. Не строгой филармонической, чинной и просвещенной, знающей, когда аплодировать и на что обязательно следует обратить внимание в исполнении, а публики новой, непосредственной в своих реакциях, но зато очень искренней и заинтересованной. Она неподдельно откликалась на музыкальные сюрпризы, которыми особенно богата оказалась вторая половина вечера.

В первой все было гораздо более привычно завсегдатаям академических концертных залов. Сюиту из «Спящей красавицы» - одного из вершинных опусов русского балетного искусства – сочно, экспрессивно, с явным южным темпераментом сыграл Государственный симфонический оркестр Армении, за его дирижерским пультом стоял прославленный скрипач и дирижер Сергей Стадлер. Чисто лирические фрагменты получились более убедительными, нежели бравурно-действенные, но общее ощущение от исполнения – музыканты играют любимую, хорошо понятую и прочувствованную музыку, играют ее с удовольствием. Заключительный хитовый Вальс оказался наиболее впечатляющим номером этого исполнения, где удалось показать во всем блеске красоту мелодических линий и увлечь слушателя стихией танца.

Чайковского сменил Алексей Шор – мальтийский композитор, смело экспериментирующий с формой и стилями. 13-частный цикл для солирующего альта и оркестра симфонизирует неформатное для академической сцены – народный городской фольклор социальных низов (хотя есть и композиции, имеющие авторство, по сути они – народные). Вариации на темы «Мурки», «Цыпленка жареного», «Постой, паровоз!», «Семь-сорок» и др. представлены как виртуозные кунстштюки, которые, при всей сложности изложения, не могут не вызвать улыбки на лице. Недосягаемую по буквально цирковой эквилибристике сольную партию блистательно исполнил американский альтист Дэвид Аарон Карпентер, являющийся искренним пропагандистом нового опуса и играющий его на многих сценах мира с неизменным успехом.

Александр МАТУСЕВИЧ