Сурганова проводит музыкальный «Ликбез»

«Идея принадлежит Валерию Тхаю, нашему замечательному музыканту, гитаристу, в общем, основателю группы «Сурганова и оркестр», просто человеку с большой буквы. Музыканту, который много знает о теории музыки, о музыке как таковой, об инструментах, о людях, которые её творят. И у него возникла идея в качестве самосовершенствования, саморазвития и, до кучи, моего развития сделать такой цикл для себя и для тех, кому это может показаться интересным. Цикл передач, видеороликов, где мы с ним будем встречаться с интересными людьми, с интересными музыкантами, показывать интересные музыкальные редкие инструменты, как они устроены, рассказывать историю создания и, может быть, какие-то их особенности. Эта идея мне показалась очень интересной», - рассказала НСН Светлана Сурганова .

На данный момент вышло три выпуска программы «Сургановой и оркестра» «Ликбез». Первый посвящен инструменту под названием «Хаммонд-орган», второй называется «Немного о джазе», а в третьем Валерий Тхай рассказывает о «секретах перкуссии и женщине-прародительнице».