Вся дискография Летова появятся на стриминговых сервисах

Об этом на свой персональной странице в социальной сети Facebook сообщил экс-директор коллектива Сергей Попков.

Публикация полной дискографии команды в цифровом виде приурочена к 33-летию со дня основания «Гражданской Обороны». Как известно, днем рождения коллектива официально считается 8 ноября. Однако релиз альбомов команды в цифре состоится несколькими днями позднее.

Отныне в цифровом виде будут доступны двадцать четыре номерных альбома «Гражданской Обороны», составляющие полную дискографию команды, два сборника лучших произведений, два альбом проекта «Егор и Оп…вшие», а также пять записей, сделанных Егором Летовым сольно и с братом Сергеем.

Цифровая дискография «Гр.Об.» будет доступна в iTunes, GooglePlay, на сервисах Apple Music, Яндекс.Музыка, а также в социальной сети «Вконтакте». На текущий момент для легального прослушивания на стриминговых сервисах опубликованы только концертные записи – «Русский прорыв в Ленинграде» и «Последний концерт в Таллине».

Также продолжается переиздание альбомов Егора Летова на компакт-дисках, напоминает "Репродуктор". Их выпуском занимается музыкальное издательство «Выргород».