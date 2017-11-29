Выходит книга «Егор Летов. Оффлайн»

"В 2004 году Егор решил больше не давать интервью журналистам, сделав исключение только для нескольких человек, хорошо знакомых и надёжных. До этого было несколько неприятных случаев, когда его слова безбожно искажали, перевирали вплоть до полной потери изначального смысла, вырывали из контекста, причем часто не по злому умыслу, а просто по глупости и небрежности.

Тогда мы придумали отвечать на вопросы посетителей нашего сайта.

Наш ныне покойный админ Дмитрий Синдицкий собирал вопросы, выбрасывал повторяющиеся, остальные присылал нам. Уже из них Егор некоторую часть безжалостно и гневно вымарывал, зато на оставшиеся отвечал чаще всего с большой охотой, попутно излагая свои взгляды на всё, что приходило в голову.

Процесс этот сопровождался диким весельем, сочинялись разные абсурдные версии ответов, возникали какие-то занятные рассуждения и воспоминания. К сожалению, постепенно интересные вопросы почти иссякли, и на последние, в 2008 году, Егор отвечал уже с заметным раздражением. Заявил, что делает это в последний раз. Печальным образом так и вышло", - рассказывает вдова музыканта Наталья Чумакова.

Как сказано в аннотации к книге, стилистика вопросов частично отредактирована, а орфография ответов сохранена без изменений.

Презентация и старт продаж книги состоится 30 ноября в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non Fiction 2017.