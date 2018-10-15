Альбом Beatles признан самым популярным британским альбомом

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Associated Press.



The Beatles

Согласно данным музыкальной организации The Official Charts Company, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов в Великобритании, альбом 1967 года стал лидером рейтинга на основе данных о количествах скачиваний и онлайн-прослушиваний, а также о физических объемах продаж. Самыми известными песнями, которые вошли в указанный альбом, являются «With a Little Help from My Friends» и «A Day in the Life».

Уточняется, что второе место рейтинга занял альбом Адель «21», а третье — «(What's the Story) Morning Glory?» британской рок-группы Oasis.