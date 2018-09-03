Арбенина и Сурганова выступят вместе впервые за 15 лет

В программе «Ночные снайперы 25 лет» группа исполнит все лучшие и любимые хиты, а также новые композиции.

«Снайперы» дошли до своего громкого рубежа в состоянии абсолютной молодости и абсолютного кайфа от этой жизни», — говорит лидер коллектива Диана Арбенина. — Что касается того, где это будет происходить, мы впервые в жизни замахнулись на «Олимпийский», для нас это первый знаковый стадион. И мы, конечно, готовим очень крутую программу, и с точки зрения продакшна, и с точки зрения тех людей, которые придут на эту сцену нас поздравить».



Ночные снайперы 25 лет

Специальными гостями вечера станут Григорий Лепс и Светлана Сурганова. Как говорится на странице «Ночных снайперов» в соцсети, Диана Арбенина и Светлана Сурганова выступят вместе впервые за 15 лет.

Группа «Ночные снайперы» основана в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой Сургановой. В декабре 2002 года Светлана Сурганова покинула группу, позже создав коллектив «Сурганова и Оркестр». Название «Ночные снайперы» сохранилось за группой, в которой в настоящее время солирует Диана Арбенина.