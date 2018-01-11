Артур Смольянинов снялся в клипе «Ночных Снайперов»

Главную женскую роль исполнила лидер группы Диана Арбенина. Премьера видео состоится в двадцатых числах января.

Композиция «Грустные люди» написана Дианой Арбениной в апреле 2017 года. Премьера студийной версии на iTunes состоялась в ноябре. Пронизывающая, поэтически искренняя песня мгновенно завоевала любовь поклонников группы.

«Когда ты по-настоящему любишь человека, ты не приковываешь его к себе своей любовью. Ты даёшь ему свободу. Песня «Грустные люди» – это моя личная история, и в то же время история всех влюблённых. И я благодарна тому, кто подарил мне эти чувства», – призналась автор композиции Диана Арбенина.

Сегодня трек звучит на многих радиостанциях, доступен на всех музыкальных сервисах и даже исполнен в неожиданных вариациях – в сопровождении одного из самых именитых оркестров современности «Новая Россия» Юрия Башмета в Кремлевском дворце и в дуэте с певцом Сергеем Лазаревым на «Главном новогоднем концерте» Первого канала в Олимпийском.

Премьера видео на эту композицию состоится через несколько дней, сейчас идет процесс пост-продакшена. Режиссером видео выступила продюсер и клипмейкер Нателла Крапивина. Это ее второй опыт сотрудничества с «Ночными Снайперами». В 2017 году в Португалии прошли съёмки ролика на песню «Разбуди меня».