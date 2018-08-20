Башмет и Мацуев призвали сохранить Дом звукозаписи

Как передает ТАСС, маэстро подчеркнул, что возглавляемый им коллектив базируется в этом здании почти 20 лет.

"Это абсолютно уникальное в Москве здание, обладающее двумя большими студиями, где проходят репетиции ведущих симфонических оркестров Москвы (помимо нас в ДЗЗ постоянно базируется Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под руководством Владимира Ивановича Федосеева и репетируют различные другие большие коллективы), где на протяжении десятилетий проходят записи ведущих коллективов и солистов. Необходимо сохранить подобное уникальное, не имеющее аналогов в Москве пространство для работы симфонических коллективов, которые своими выступлениями приносят славу нашей стране на протяжении многих лет", - отметил Башмет. "Если говорить о ситуации сегодня, то она абсолютно неясная, но мы надеемся, что разум возобладает", - сказал он.

Ранее за сохранение ГДРЗ на Малой Никитской выступили глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, народные артисты Денис Мацуев и Александр Сладковский, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, пианисты Антон Батагов и Алексей Любимов, дирижеры Михаил Юровский и Владимир Юровский, композитор и художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский, пианистка Екатерина Мечетина, ведущий Артем Варгафтик и многие другие видные деятели музыкального искусства.

16 августа Союз композиторов России направил письма президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец, министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе комитета по культуре Госдумы Елене Ямпольской с просьбой помочь сохранению ГДРЗ. В письмах сказано, что студийный комплекс, построенный в конце 1930-х годов, в 2002 году был передан ГТРК "Культура". На сегодняшний день Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) передает эти здания ФГУП "Издательство "Известия" управления делами президента РФ. В организации предлагают обменять помещения в доме 24, стр. 1 и стр. 2, перешедшие в ведение ФГУП "Издательство "Известия", на нежилые помещения аналогичного размера из имущественного комплекса Союза композиторов и государственной фирмы звукозаписи "Фирма Мелодия".

"Все, что бы ни происходило с этим зданием, кто бы ни находился внутри, я беспокоюсь только о двух уникальных студиях, которые там находятся - это Первая и Пятая, с которыми связаны судьбоносные в моей карьере записи и репетиции с БСО (Большой симфонический оркестр им. Чайковского) и Владимиром Федосеевым, с Юрием Башметом и другими знаменитыми оркестрами и дирижерами. Это студии, аналогов которым у нас в стране нет", - отметил Денис Мацуев.

Пианист подчеркнул, что перенести студии в другое место невозможно. "Они обладают неповторимой аурой, акустикой, техникой, которая позволяет делает записи на самом высоком уровне. Также будет неправильно, если два наших знаменитых оркестра - "Новая Россия" и Большой симфонический оркестр им. Чайковского - будут вынуждены искать новый дом. В этих студиях происходит творчество, на новом месте такой "намоленности" нет", - уверен музыкант.

Режиссер Никита Михалков считает, что "использование здания исторического Дома звукозаписи на Малой Никитской в совершенно других целях невероятно недальновидно, если это недомыслие, и преступно, если это осознанно". Режиссер добавил, что "Дом звукозаписи - абсолютно уникальная площадка, которая в течение десятилетий оттачивалась с точки зрения технологий записи музыки".

Ранее сообщалось, что 26 августа все студии Дома звукозаписи начнут разбирать, включая оборудование и акустические панели, и вывозить на место хранения.