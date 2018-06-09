Башмет стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

В их число вошел народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС).



Юрий Башмет

"Решением жюри премии присуждены восьми соискателям", - говорится в сообщении. Среди деятелей искусства лауреатами объявлены скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан), поэт Низом Косим (Таджикистан) и композитор Степан Шакарян (Армения). В области науки призерами стали филолог Наргиз Пашаева (Азербайджан), литературовед Абдылдажан Акматалиев (Киргизия) и физик Ион Бостан (Молдавия). В числе лауреатов названа и спортсменка - биатлонистка Дарья Домрачева (Белоруссия).

Торжественная церемония награждения состоится на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ. Он пройдет 19-20 июня в Астане.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и МФГС в 2009 году. Награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Среди лауреатов прошлых лет - Юрий Григорович, Евгений Дога, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Мехрибан Алиева, Владимир Спиваков, Дживан Гаспарян и многие другие. Обладателям премии вручают диплом, почетный знак и 2 млн рублей.