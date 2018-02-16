БГ: Фильм Серебренникова о Цое - ложь от начала до конца!

Борис Гребенщиков презентовал в Петербурге свой новый альбом "Время N". На пресс-конференции, посвященной этому событию, музыкант также рассказал о своем отношении к фильму "Лето" Кирилла Серебренникова. Напомним, что этой байопик, по мотивам биографии Виктора Цоя, который еще не вышел на экраны. БГ прочитал сценарий "Лета" и честно признался, что новая лента режиссера ему совершенно не понравилась. В частности, он сравнил сценариста с доносчиком КГБ.

Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как *** (заниматься любовью) за чужой счёт, больше ничего не умеют. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ. Надеюсь, Кирилла Серебренникова освободят, но мнения о фильме у нас разные. Мне кажется, я прав, потому что я в то время жил.

При этом Борис Гребенщиков заявил, что поддерживает режиссера Кирилла Серебренникова, который оказался за решеткой по "делу Седьмой студии", сообщает piter.tv. Музыкант пожелал ему выйти на свободу и напомнил об опасности "игр с государством".

Любые игры с государством могут закончиться в СИЗО. Государство — штука опасная. Я имею в виду брать деньги у государства.