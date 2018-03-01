Диана Арбенина и Artik&Asti стали наставниками «Битвы талантов»

Премьерный выпуск состоится 3 марта. «Битва талантов» будет выходить в эфир каждую субботу в 11.30 и даст шанс подросткам от 10 до 15 лет показать себя и выиграть главный приз проекта - 1 миллион рублей на дальнейшее продвижение.

В роли наставников выступят Диана Арбенина и группа Artic&Asti. Они проведут своих воспитанников от первого до последнего эфира. Конкурсанты будут расформированы в две команды - орден Воды и орден Огня, каждая под руководством своего гуру. А вот судить, кто достоин пройти в следующие этапы будет верховный совет, который каждый выпуск будет менять свой состав. Так за время шоу, юные таланты успеют оценить Филипп Киркоров, Ани Лорак, Зара, Игорь Крутой, Анна Седокова, рэперы ST и Андрей Звонкий, Интарс Бусулис, Группа Mband, T-killah, Альбина Джанабаева, Виктория Дайнеко,группа А-студио, Стас Пьеха и другие.

Конкурсантов ждут отборочные туры, батлы, финал и супер-финал, в рамках которого по 1 финалисту из каждой команды сразятся за главный приз проекта. Участниками шоу станут дети от 10 до 15 лет из разных регионов России и стран СНГ. В кастинге принимало участие более 600 человек и лишь 60 из них удостоились права выступать в отборочных турах.

Ведущим нового сезона стал Тимур Родригез.



Диана Арбенина

Диана Арбенина: Я абсолютно не ожидала, что уровень подготовки детей будет настолько высок. Создатели шоу Академия Игоря Крутого - это невероятная школа и возможность получить свой шанс на большой сцене. Мне было интересно работать с детьми с точки зрения понимания той музыки и формата, который им интересен, познавательно видеть, чем они живут. Я с удовольствием вникла в ту культуру, которой питается сейчас наша страна. Что касается участников, я совершенно рада, что в нашей стране огромный потенциал в молодых исполнителях, которые способны своими голосами и подходом к делу дать движение нашей музыке. И мне очень ценно, что моя команда и каждый её участник выбрал меня, это неоценимая степень доверия. Вместе будем идти к победе!

Artik: Нужно сказать, что для нас с Асти это первый опыт наставничества и огромная честь, что нас пригласили выступить в этой роли в «Битве». Надеюсь, мы справились с задачей и стали поддержкой каждому в нашей команде. Сложнее всего каждый раз вспоминать, что, все-таки, это конкурс и нам необходимо делать выбор. Это становится самым эмоциональным моментом. Асти уже несколько раз не смогла сдержать слёзы, видя расстройство выбывших конкурсантов. Отдельно хочу отметить уровень подготовки ребят, для нас это стало настоящим шоком! Очень многие из них-это уже готовые сложившиеся артисты со своей харизмой и сильнейшим вокалом. Приоткрою завесу тайны, в нашем шоу не обойдётся без сюрпризов и даже трагических моментов. Смотрите в эфире канала МУЗ-ТВ уже с 3 марта!