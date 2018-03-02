Диана Арбенина награждена премией Mama Award 2018

По традиции эту премию вручают успешным женщинам, совмещающим работу и воспитание детей. Торжественная церемония награждения символично состоялась в первый день весны. Статуэтки Mama Award 2018 вручены известным мамам России, среди которых – представительницы политики, спорта, культуры, индустрии красоты и других профессий. Диану Арбенину отметили в номинации «Искусство». Первой Диану поздравила ее дочка Марта, которая составила ей компанию на церемонии награждения.

Премия Mama Award присуждается в 15 номинациях, среди которых «Искусство», «Политика», «PR и реклама», «СМИ», «Бизнес», «Музыка», «Туризм и отдых», «Медицина», «Спорт», «Благотворительность».

По словам организаторов, премия организована для поддержки и развития семейных ценностей с целью подчеркнуть роль матери. Это событие для мам, которые являются любящими и заботливыми матерями и при этом остаются активными женщинами, реализуют свой потенциал в профессии и активно участвуют в культурной, светской и политической жизни страны.