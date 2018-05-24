Диана Арбенина презентовала клип «Инстаграм»

«Я часто бываю в Инстаграме, у меня там много публикаций. Два года назад я придумала рубрику «Доброе утро, страна», которую ждут многие мои подписчики. Причем придумала совершенно случайно, когда летом каталась с детьми на велосипедах. Я редко делаю публикации с фото, в основном публикую видео. Люблю читать комментарии, мне интересно, что пишут мне люди. Иногда отвечаю, и начинается неформальное общение», - призналась Диана Арбенина.

Видео сняла известный режиссер Валерия Гай Германика.

«С Дианой мы сработались сразу, с первых минут нашего общения нашли общий язык», - поделилась Валерия.