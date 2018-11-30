Диана Арбенина рассказала, когда выйдет новый клип

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«Ночные снайперы» работают над новым клипом на песню «Раскалённые». Видео на этот сингл музыканты решили сделать давно, но работа затянулась, правда, не без причины.

«Ночные снайперы» сейчас находятся в туре, посвящённом 25-летию коллектива. Диана Арбенина поделилась подробностями о новом видео и юбилейном туре ее команды.

«Съемочный процесс состоит из нескольких частей. Но из-за «Олимпийского» мы чуть-чуть встали на паузу. Я должна была сниматься в ночь с 31 на 1 и 2 (тоже ночью), но мы как-то поняли, что стоит чуть-чуть поберечься и все силы направить на концерт. Мы сыграем все концерты в ноябре, потом - в декабре, когда никому ни до чего нет дела, кроме как до прощания с тем годом, который нам принес то, что принес, и в январе выпустим», - пообещала артистка.

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