Гитару Джорджа Харрисона выставили на торги за $518 тыс

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Express.



Maton Mastersound MS-500

Харрисон пользовался этим, изготовленным в Австралии инструментом Maton Mastersound MS-500, когда его любимая гитара ремонтировалась. Он выступал с ней на нескольких концертах, в том числе на последнем в зале The Cavern Club в Ливерпуле 3 августа 1963 года.

По словам аукционера Люка Хоббса, "эта гитара напрямую связана с началом битломании", охватившей впоследствии весь мир. "У инструмента прекрасная история, подтвержденная письмами и фотографиями. Он также упомянут в одной из книг о Beatles", - добавил Хоббс.

Ранее на аукцион Julien's Auctions в США за $200-300 тыс. была выставлена первая электрогитара Харрисона. На струнном инструменте Hoffner Club 40 Харрисон играл в качестве ведущего гитариста в группе The Quarrymen. Он выменял электрогитару на акустическую у члена ливерпульской группы The Swinging Blue Jeans Рея Энниса. Затем, в 1965 году, Харрисон передал ее в дар организаторам одного из музыкальных фестивалей, и она была вручена члену немецкой поп-группы, который умер в 2017 году. Его вдова выставила гитару на аукцион.