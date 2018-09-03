Главный битломан России Коля Васин оставил предсмертную записку

Об этом сообщает «Бумага» со ссылкой на друга погибшего Владимира Рекшана, ранее занимавшего должность заместителя председателя комитета по созданию храма имени Джона Леннона, который хотел строить Васин.

По словам Рекшана, Васин заявил в записке о «невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона».



Коля Васин

Информацию о записке также подтвердили источники «Фонтанке» в арт-пространстве «Пушкинская, 10», где находился офис Васина. По их данным, он оставил ее в двери комнаты, где хранил коллекцию The Beatles.

Напомним, Васин упал c третьего этажа в торговом комплексе «Галерея» и погиб на месте.

На данный момент офис Васина «опечатан» бумажными лентами. Кто именно это сделал, неизвестно.