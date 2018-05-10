Ирина Ортман выпустила личную песню

Авторами композиции стали Илья Гуров и Дмитрий Рязанов.

"Эта песня личная и очень любимая мной, потому что написана обо мне и специально для меня моим хорошим другом, автором Ильей Гуровым. Изначально я прочла только стихи, которые сразу тронули до глубины и мы долго искали стиль песни, музыкальное оформление и то, что сегодня слышат люди - это полностью отражение моего внутреннего мира, то настоящее, о чем мы часто забываем. Я желаю всем любви! Любви безграничной, взаимной и яркой! Будьте счастливы!" - говорит Ирина Ортман.