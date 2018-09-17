Justin Bieber запросил гражданство США

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Канадский певец Джастин Бибер подал документы на получение американского гражданства.

Как сообщает TMZ со ссылкой на свои источники, Джастин подал заявку получение американского гражданства, но также останется гражданином Канады.

Джастин Бибер
Джастин Бибер

Джастин Бибер проводит большую часть своего времени в США и собирается жениться на американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. Он очень любит американцев и ценит эту страну, где он стал чрезвычайно богатым и успешным.

Джастин родился в Онтарио (Канада), но переехал в Атланту, когда ему было 13 лет.

Чтобы стать гражданином США певцу потребуется предоставить доказательство того, что он имеет право находиться в стране. Пройти проверку и собеседование в ФБР.

Будучи гражданином США, Джастин cможет голосовать и занимать государственные должности.

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