Конкурс альтистов Юрия Башмета стартовал в Москве

Конкурсные прослушивания продлятся до 31 января на территории Башмет-Центра и Дома Звукозаписи. Накануне состоялась жеребьевка участников и мастер-класс председателя жюри, президента конкурса Юрия Башмета.



Юрий Башмет

«Настройте себя не на конкурс, а на концертное исполнение. Не думайте, что я буду сидеть и подсчитывать некачественные ноты. Все-таки это музыкальный конкурс, а не конкурс красоты или математики. Играйте на подъеме и помните, что вы – артисты», - дал напутствие участникам конкурса Юрий Башмет.

Международный конкурс альтистов Юрия Башмета впервые прошел в 1993 году. Предыдущий, VII конкурс состоялся в 2013 году в Москве.

В этом году конкурс проходит в формате «конкурса конкурсов»: к участию в состязании допускаются только те участники, которые уже стали лауреатами других международных конкурсов.

«Таким образом мы решили вопрос первоначального отбора конкурсантов, избежав отбора по видеозаписи или предварительного прослушивания», - отметил ответственный секретарь жюри, заслуженный артист РФ, доцент Московской консерватории Роман Балашов.

Участники поборются на Гран При в размере 25 тыс. Евро, первая, вторая и третья премии составят 15 тыс., 8 тыс. и 5 тыс. Евро соответственно.

В состав жюри также вошли профессор МГК им. Чайковского Александр Бондурянский; председатель экспертного совета Московской филармонии Евгений Баранкин; композитор, автор обязательного произведения для исполнения на первом туре состязания Атсухико Гондаи (Япония); профессор Парижской консерватории Ролло Ковак (Франция); альтист и композитор Гарт Нокс (Ирландия-Великобритания); почетный профессор Высшей Музыкальной школы Цюриха Лоуренс Пауэр (Великобритания); альтист и дирижер Максим Рысанов (Украина-Великобритания); основатель и президент Kronberg Academy of Music Раймунд Тренклер (Германия); композитор, народный артист РФ Александр Чайковский и профессор Берлинского Университета искусств Вильфриед Штреле (Германия).

Заключительный гала – концерт конкурса состоится 01 февраля 2018 года в Филармонии-2.

Также в рамках конкурса пройдут мастер-классы членов жюри и Международная конференция альтистов.