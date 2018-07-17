Madonna хочет создать футбольную академию в Малави

Певица вместе с детьми посетила Институт детской хирургии и интенсивной терапии при госпитале в Блантайре. Центр был открыт на деньги благотворительной организации Мадонны, пишет Life.ru. Как отмечается, в нём уже успели провести первую в стране успешную операцию по разделению сиамских близнецов. Певица встретилась с мамой и тётей детей. По словам Мадонны, эти женщины через многое прошли, хорошо, что "им была подарена надежда".



Мадонна

Поп-звезда рассматривает возможность начать здесь новый проект — основать в стране футбольную академию. Усыновлённый Мадонной Дэвид Банда мечтает, что Малави сможет выступать на чемпионате мира. Напомним, в 2017 году певица Мадонна удочерила в Малави двух сестёр-близняшек. Также у артистки есть двое биологических детей — дочь Лурдес и сын Рокко, и двое приёмных — Мерси Джеймс и Дэвид Банда, которые тоже из Малави. Дэвид занимается футболом.