Молдавия выступит на «Евровидении» с песней Киркорова

О ее победе на прошедшем национальном отборочном конкурсе, корреспонденту ТАСС рассказал президент Молдавии Игорь Додон, который встретился с российским певцом, приехавшим в Кишинев поддержать своих подопечных.

"Я уверен, что "DoReDos" достойно представит нашу страну на "Евровидении" в Португалии, продолжив серию своих успешных выступлений. Рад, что поболеть за них приехал и автор их песни Филипп Киркоров. Он признался мне, что очень любит Молдавию, с которой у него связаны первые шаги в артистической карьере", - сказал Додон.



Филипп Киркоров, Игорь Додон,DoReDoS

Узнав о победе "DoReDoS", Киркоров, как рассказали очевидцы, расплакался от счастья. "Я счастлив, что моя песня "MY LUCKY DAY" принесла Победу сегодня ребятам!.. Обещаю - мы не подведём! До встречи в Португалии!", - написал певец в Instagram. Он также отметил хорошую работу организаторов, подготовивших конкурс.

Со своей стороны солистка "DoReDoS" Марина Джундиет рассказала журналистам, что победой группа во многом обязана зрителям, благодаря контакту с которыми у них получилось выдать максимум всех эмоций.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне.