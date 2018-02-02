«Ночные Снайперы» презентовали клип «Грустные люди»

Первое февраля 2018 года отмечен в календаре «Ночных Снайперов» важным в истории группы днем, ознаменованным премьерой клипа на песню «Грустные люди». Долгожданный релиз состоялся эксклюзивно в vk.com одновременно со стартом грандиозного юбилейного тура, посвященного 25-летию творческой деятельности группы «Ночные Снайперы».

Песня «Грустные люди» написана Дианой Арбениной в апреле 2017 года, в ноябре состоялась премьера ее студийной версии на Itunes. Пронизывающая, поэтически искренняя композиция мгновенно завоевала любовь поклонников группы. Сегодня «Грустные люди» звучат на радиостанциях и доступны на всех музыкальных сервисах. Более того, песня исполнена в неожиданных вариациях – в сопровождении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета в Кремлевском дворце и в дуэте с певцом Сергеем Лазаревым на «Главном новогоднем концерте» Первого канала.

«Песня «Грустные люди» – это моя личная история, и в то же время история всех влюблённых», – говорит автор композиции Диана Арбенина.

В официальном клипе на эту композицию вместе с Дианой снялся актер Артур Смольянинов. В его арсенале 40 кинофильмов, среди которых такие кинохиты, как «Кто, если не мы», «Мой парень ангел», «Жара» и «9 рота», а также телесериал «Самара». Является актером театра «Современник», занят в спектаклях «Не покидай свою планету» по мотивам повести «Маленький принц» А. де Сент Экзюпери, «Горячее сердце» по А. Н. Островскому, как режиссёр и исполнитель всех мужских ролей в спектакле «Посвящается Ялте» по Бродскому. Для своих поклонников Артур Смольянинов – образец настоящего мужчины и талантливого актера.

Как признается лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина, она давно мечтала посотрудничать с Артуром. «Осенью он приглашал меня прийти и сыграть в проекте его благотворительного фонда, но мы не совпали по датам, – говорит Диана. – Но если людям суждено встретиться – они встречаются, и его участие в видео «Грустные люди» тому наглядное подтверждение. Смольянинов, пожалуй, мой самый любимый актёр в нашей стране. Все началось с «9 роты», далее я наблюдала его на сцене театра «Современник», и хочу попасть на его моноспектакль, где он читает стихотворения Иосифа Бродского. Артур очень разноплановый актер. Творческую влюбленность в него я испытывала все эти годы».

Режиссёром видео выступила Нателла Крапивина. Это ее второй опыт сотрудничества с «Ночными Снайперами». В мае 2017 года вышел клип на песню «Разбуди меня».

«Главные герои – это все мы «грустные люди» в поисках чувств. Мы боремся за право на счастье, а когда оно совсем близко, не всегда оказываемся готовыми к нему», – говорит Нателла Крапивина.