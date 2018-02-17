От Башмета потребовали сертификат по оказанию первой медпомощи

По мнению чиновников, Юрий Башмет не имеет права преподавать в Московской государственной консерватории, не имея такой справки.

Об этом сегодня рассказал исполнительный директор Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи Дмитрий Гринченко.

В результате Юрий Абрамович, у которого сейчас напряженные дни на фестивале, вынужден был идти в сочинские медучреждения, чтобы получить такую справку.

Юрий Башмет преподает в Московской консерватории с 1978 года.

В 2012 году все творческие вузы страны были переданы из ведения министерства культуры в ведение министерства образования. Много лет ведущие творческие деятели России просят вернуть творческие вузы обратно в минкульт, неоднократно обсуждали этот вопрос с президентом России В.Путиным, однако решение так и не принято.