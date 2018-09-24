Певица Дэя представила сингл и клип «Не улетай!»

«Дэя - удивительная исполнительница, - говорит Юрий Мирошников, автор стихов песен «Берега», «Не улетай!» и др. – Главные критерии при отборе материала для неё – это глубина смысла и эмоциональная сила композиций. Она, в отличие от многих молодых артистов, не стремится к скорой известности и эпатажу, а грамотно и планомерно выстраивает собственный имидж и требовательно относится к репертуару».

Клип «Не улетай!», над которым работала команда профессионалов во главе с режиссером Михаилом Павловым, оператором Семёном Зисманом и режиссёром монтажа Алексеем Шугаевым, получился необычным, наполненным выразительными сказочными запоминающимися образами. По словам авторов, это пронзительный рассказ о неразделенной любви, полной одновременно и сладкой горечи, и непреодолимой надежды, уносящей в далекую страну мечты.



Дэя

«Это очень личная история. Думаю, каждый проходил через безответную любовь, поэтому моя песня будет близка и понятна многим. Мне захотелось донести до моих слушателей основную мысль: Любовь – волшебство, это то, ради чего стоит жить», - рассказывает Дэя.