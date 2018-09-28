Пол Маккартни рассказал о соперничестве с Джоном Ленноном

Об этом стало известно из отрывка интервью музыканта, опубликованного в твиттере телепередачи «60 minutes», пишет Газета.ru.



Пол Маккартни

Он также признался, что из всех песен, которые Маккартни написал для квартета, Леннон за все время существования группы похвалил лишь одну композицию.

«Он писал «Strawberry Fields», я писал «Penny Lane». Он вспоминал свой старый район в Ливерпуле, а я вспоминал свой», — рассказал Маккартни.

По словам музыканта, единственной песней, которую Леннон одобрил, была композиция из альбома «Revolver» под названием «Here, There and Everywhere».

«Это действительно хорошая песня, парень. Я люблю ту песню», — вспоминает слова Леннона Маккартни.

Сам музыкант признался, что хвалил некоторые песни Леннон, но только для этого ему нужно было «быть немного пьяным».