РЕН-ТВ устроит вечер памяти Егора Летова

В десятую годовщину смерти музыканта в эфире канала будут показаны концерт и документальный фильм о главном человеке сибирского панка.



Егор Летов

Вечер памяти Егора Летова на РЕН-ТВ пройдет в ночь с 18 на 19 февраля 2018 года. Зрителям будет предложено вспомнить московский концерт «Гражданской Обороны» времен акции «Русский прорыв». По его окончании канал покажет документальный фильм «Здорово и вечно».

Это выступление Егора Летова в Москве стало по-настоящему громким событием для всей страны, еще приходившей в себя от политических сотрясений начала 90-х. Изначально планировалось, что Гражданская оборона вернется в столицу еще в декабре 1993 года – практически сразу после расстрела Белого Дома. Но по вине организаторов выступление так и не состоялось. Концерт удалось провести лишь со второй попытки. Весной 1994-го ДС Крылья Советов собрал более пяти тысяч зрителей, которые увидели на сцене золотой состав группы: Егора Летова, Игоря Жевтуна и Константина Рябинова. Сет-лист включил в себя полтора десятка главных хитов раннего ГрОба: от «Дурачка» до «Все идет по плану». Финалом выступления стало исполнение песни «И вновь продолжается бой» Пахмутовой и Добронравова, посвященной Октябрьской революции и Владимиру Ленину — говорится в пресс-релизе.