«Сплин» - «Встречная полоса»

«Сплин», 25.05.2018.

Жанр: русский рок, брит-поп, кабаре.

Александру Васильеву определенно есть, что еще сказать этому миру. Он проходится и по политическим, и по обывательским, и по философским темам с таким изяществом, какого бы позаимствовать русским рэперам. Иногда это фельетон, иногда — философский сарказм, а иногда — семейные ценности, те самые. «Встречная полоса» - цельное высказывание, из которого слов не выхватишь.

Идеальный фельетон — это, конечно, «Шпионы». Под остинантный бас из мультиков он живописует пропагандистские телекартинки про шпионов, которые «обнаглели в общем нафиг», выводят денежки в оффшоры и даже в маршрутку из-за них не залезть. Самое яркое политическое высказывание Васильева, что уж там.

Битловская песня «Герой рабочего класса» в альбом так и не вошла из-за проблем с очисткой авторских прав, зато вошел «Булгаковский марш» якобы на стихи Булгакова. Речь о четверостишии в конце 12 главы «Мастера и Маргариты», где первое шоу Мессира в Москве заканчивается криком кота Бегемота: «Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!», и дирижер «урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш». Так вот, текст скорее всего не Булгакова, а Лева Камбека (какова фамилия!!) из журнала «Петербургский вестник» 1862 года. Да и сам Булгаков намекает: «будто слышаны были некогда, под южными звездами, в кафешантане, какие-то малопонятные, но разудалые слова этого марша». Но куда интереснее то, что Васильев явно отталкивался от авторской версии Игоря Корнелюка в сериале Бортко. Темп ускорен, но сходство слишком очевидное. Судебных перспектив нет, в этом можно быть уверенным.

Музыкально же это очень скудный по арсеналу альбом. Все тот же привычный звон гитары, размеренные барабаны, иногда духовые (тут помогли музыканты Spitfire, нынешнего «Ленинграда»), элегичные клавишные. Разве что в «Шамане» проявляется восточный колорит, да и то весьма относительно. О виртуозных партиях или смелых аранжировках говорить вообще не приходится. Парадигма русского рока рулит.

Но слушать тут надо прежде всего тексты. Они выдающиеся. Например, заглавная песня: «Ты родилась со слезами, а умрешь со смеха». Или «Как будто шар земной трещит у полюсов» («На утро»). И таких находок много.

«Сплин» выпустил странный и талантливый альбом. Его надо слушать. Станет ли он лучшим в дискографии — вряд ли, он просто чудной и прекрасный.

Оценка: 8 из 10

Гуру КЕН