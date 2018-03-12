Суд с Katy Perry довел монахиню до смерти

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Los Angeles Daily News.



Кэти Перри

На слушании 9 марта, выступая против приобретения исполнительницей монастыря, в которым раньше проживали монахини, сестра Холзман упала и скончалась.

«Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра, а только вредит многим людям», — сказала Холзман до этого.

Отмечается, что монахини жили в монастыре в течение многих лет и считали его своей собственностью, хотя в 2011 году его содержание стало для них слишком дорогим.