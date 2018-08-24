Убийцу Леннона в десятый раз отказались выпускать досрочно

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на New York Daily News.

Комиссия посчитала, что досрочное освобождение Чепмена может представлять опасность «благосостоянию и безопасности общества», отмечается в издании.



Джон Леннон

Ранее сообщалось, что вдова Леннона обращалась к комиссии с просьбой не выпускать убийцу мужа.

Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года. Он пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. За несколько часов до этого Чепмен встретил Леннона на улице и попросил у него автограф.