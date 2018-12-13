В Сочи состоится XII Зимний международный фестиваль искусств

В 2019 году в рамках фестиваля запланирована обширная программа мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. Традиционно состоится целый ряд мировых премьер, большое внимание будет уделено молодому поколению. Пройдут музыкальная, вокальная, театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов и многое другое.

Среди участников будущего фестиваля – Лора Бинон (сопрано, Бельгия), Хосе Висенте Кастелло (валторна, Испания), Дайджин Ким (фортепиано, Республика Корея), Михаэла Мартин (скрипка, Германия), Френк Кампос (труба, США), Николай Луганский (фортепиано), Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия) и многие другие.

Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», а также уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи.

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 17 февраля, выступит лауреат двух премий «Грэмми», знаменитая американская певица и пианистка Дайана Шур.

Впервые на форуме соединятся два уникальных хоровых коллектива: 19 февраля на вечере, получившем название «Когда горы встречаются с морем» на сцену Зимнего театра вместе выйдут два мужских вокальных ансамбля: «Рустави» (Грузия) и «А Филетта» (Корсика, Франция).

Откроется фестиваль 15 февраля 2019 года спектаклем «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Спектакль был создан в 2016 году совместно Зимним международным фестивалем искусств и Московским театром «Современник», и с тех пор предваряет собой каждый Сочинский фестиваль. Показ этого спектакля каждый год стал своеобразной «хорошей приметой» для фестиваля. А сам спектакль, с момента своего создания он идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом. В 2017 году среди зрителей «Не покидай свою планету» на X Юбилейном фестивале в Сочи был президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет солист Национального балета Испании Серхио Берналь. Специальным же гостем фестиваля станет национальный театр Тайваня «У-Театр» (Тайпей), который 22 февраля представит красочный спектакль «Звук океана».

На гала-концерте открытия фестиваля 16 февраля прозвучат сразу три мировые премьеры: слушателям представят сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет.

Впервые с 2014 года получит продолжение еще один творческий эксперимент фестиваля: проект «Параллельные миры. Русское искусство, XX век. 2 часть», который соединит в себе три вида искусства – поэзию, музыку и изобразительное искусство – одного периода времени, в этот раз в центре внимания окажется период с 1946 по 1956 годы.

Гостем театрального вечера 23 февраля станет Большой Драматический театр им. Товстоногова (Санкт-Петербург), который представит спектакль Андрея Могучего «Эрендира», по мотивам новеллы Г. Гарсиа Маркеса. В главной роли – Нина Усатова.

Традиционно, фестиваль не ограничится только пространством Зимнего театра. Особая программа также пройдет в Зале камерной и органной музыки (например, 17 февраля здесь состоится Бетховен-марафон из четырех концертов, в программе которых – сонаты для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена). 20 февраля в Органном зале состоится второй Турнир Поэтов. А 22 февраля пройдет ежегодный конкурс композиторов. Также в Зале камерной и органной музыки пройдут гала – концерты Департаментов Международной музыкальной академии, на которых будут выступать лучшие молодые музыканты из разных стран мира.

В преддверии открытия, 14 февраля состоится концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра.