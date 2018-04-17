В Ярославле пройдет юбилейный Фестиваль Юрия Башмета

За десять лет своего существования Фестиваль в Ярославле стал одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России и, получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране.

Центральной темой фестиваля в этом году стало музыкальное путешествие по странам Европы.

В рамках форума в Россию приедут знаменитые коллективы и музыканты, завоевавшие мировую известность: барочный ансамбль Soqquadro Italiano (Италия), Камерный оркестр Антонина Дворжака (Прага, Чехия), Quintessenza Brass (Италия), Жан-Люк Фафшан (фортепиано, Бельгия), Массимо Мерчелли (флейта, Италия), Харри Маки (кларнет, Финляндия), Карло Коломбо (фагот, Италия-Швейцария), Нино Катамдзе и группа Insight (Грузия) и многие другие.

Сам маэстро Башмет традиционно примет участие в фестивале как в качестве солиста, так и в качестве дирижера своих коллективов: Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Также в фестивале примет традиционное участие Филармоническая хоровая капелла «Ярославия».

Концерт-открытие фестиваля 1 мая «Бенефису альта». В программе вечера «К юбилею Юрия Башмета» - Квинтет Брамса в переложении Юрия Башмета для солирующего альта и странных, «Глория» Кузьмы Бодрова для альта, хора и струнных, «Адажио» Игоря Райхельсона, Концерт на троих Альфреда Шнитке и мировая премьера пьесы для альта и струнных Сергея Невского.

Еще одна мировая премьера – симфония «Письмо Софии» классика новой бельгийской музыки Жан-Люка Фафшана состоится 7 мая в рамках концерта «Музыкальное путешествие в Бельгию: от Жака Де Пре до Жан-Люка Фафшана». В этот вечер за дирижерский пульт симфонического оркестра «Новая Россия» и хоровой капеллы «Ярославия» встанет Денис Власенко.

Концерт 8 мая будет полностью посвящен одному из любимых жанров маэстро Башмета: кроссоверу. Так, на сцене Ярославской филармонии выступит Нино Катамадзе и группа Insight, а специальными гостями вечера «Классика встречает джаз» станет маэстро Башмет с оркестром «Новая Россия».

На закрытии фестиваля 9 мая на сцене Волковского театра будет представлен музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой Даме» в авторской версии Юрия Башмета, режиссер – Павел Сафонов. Главные роли в этой фантазии исполнят Надежда Михалкова и Сергей Епишев, также участие принимают Олег Долгов, Мария Лобанова, Ирина Богачева, Игорь Головатенко и Антон Зараев.

По традиции, фестивальная программа будет сопровождаться мастер-классами и творческими участниками фестиваля с молодыми музыкантами – студентами и учащимися, а также педагогами ярославских музыкальных учебных заведений. А для публики перед каждым концертом будет представлена специальная познавательная программа «Пре-концертов».

Получит свое развитие Духовая академия фестиваля, в этом году 02 мая пройдут мастер – классы по деревянным духовым инструментам, а 07 мая по медным духовым инструментам и ансамблям. Духовая академия будет проходить в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Также в рамках Юбилейного фестиваля пройдет один из этапов отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

В научной программе фестиваля – две конференции: Бельгийская музыкальная культура за 400 лет «Роль и история музыки Бельгии в музыкальной жизни Европы» и «Музыка и наше время» – «В поисках новых горизонтов» (на основе творчества Соквадро Итальяно и новых подходах к исполнению и представлению музыки). Традиционно насыщенная программа ожидает и города Ярославской области. Концерты с участием маэстро Башмета и других музыкантов пройдут в Угличе, Ростове, селе Великое, Рыбинске и Переславле - Залесском.