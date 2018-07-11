Врач Майкла Джексона рассказал о его кастрации

В появившемся в Сети видео Мюррей рассказал о том, что семья фактически кастрировала звезду.

«Тот факт, что он был кастрирован ради поддержания своего высокого голоса, просто невероятен», — цитирует Мюррея RT. Как пояснил доктор, Джо Джексон начал делать своему сыну инъекции гормонов, когда тому было 12 лет, под предлогом лечения прыщей и ради того, чтобы его голос не ломался. «Я надеюсь, Джо Джексон искупает свои грехи в аду», — говорит Мюррей о Джексоне-старшем, скончавшемся в конце июня.



Майкл Джексон

Впервые Конрад Мюррей намекнул на эти манипуляции в своей автобиографии 2016 года, пишет Газета.ru.

Майкл Джексон умер в 2009 году от смертельной дозы пропофола и успокоительных. Конрад Мюррей был личным врачом Джексона и провел в тюрьме два года за его непредумышленное убийство.