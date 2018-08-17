Юношеский оркестр под управлением Башмета отправится в турне по Азии

Концерты тура пройдут в Москве, Владивостоке (в рамках Восточного экономического форума), Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.

Концерт-открытие турне состоится 7 сентября в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. В качестве солиста в концерте примет участие молодой китайский пианист, лауреат многочисленных международных конкурсов Йинди Сан.

«Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже почти 7 лет назад. И за это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в Церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. И вот теперь мы отправляемся в свое первое турне по странам Азии. И сразу так полномасштабно: Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул. Три страны, главные концертные залы, новая для нас публика. Но я уверен, что все пройдет замечательно», - отметил маэстро Башмет.

По его словам, Всероссийский юношеский симфонический оркестр – «это коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, а это в любой стране производит на публику огромное впечатление».

В программе турне оркестра по Азии прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки, - Симфония №5 Д. Шостаковича, Концерт П.И. Чайковского для скрипки с оркестром, Концерт Э. Грига для фортепиано с оркестром, - так и пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу оркестра – «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова. При этом в каждом из концертов турне к оркестру присоединится солист из страны выступления. Так, в концерте в Сингапуре примет участие замечательная юная сингапурская скрипачка, ставшая уже лауреатом международного конкурса Иегуди Менухина в Женеве, Хлое Чуа (Chloe Chua). На концертах в Пекине и Шанхае солистом выступит пианист Йингди Сан, а также прозвучат отрывки из музыкального цикла «Шелковый путь» знаменитого китайского композитора Чжао Цзипина. А на концерте в Сеуле солировать будет знаменитый корейский пианист Дайжин Ким (фортепиано, Республика Корея), а в исполнении оркестра прозвучит Корейская народная песня Ариранг.

За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет.