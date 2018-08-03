Zombie Boy, снявшийся в клипе Lady Gaga, покончил с собой

Об этом сообщает НАЗВАНИЕ со ссылкой на радиостанцию Radio Canada.

Как сообщается, Дженест был обнаружен мертвым в среду в Монреале. Ему было 32 года. Согласно данным властей, мужчина испытывал психологические проблемы.

Рик Дженест приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню "Born This Way", после чего участвовал в множестве показов дизайнеров. Узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что "более чем опустошена" этим известием.

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и уничтожить стигму, что мы не можем говорить об этом. Если ты страдаешь, позвони другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга", — написала Леди Гага.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Чернильными рисунками было покрыто не менее 90% его тела.

Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает радиостанция, его прозвище "Зомби бой" берет начало именно отсюда.