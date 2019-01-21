Арбенину выписали из больницы после сердечного приступа

"Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами. Ну и потом, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов, смен часовых поясов. Ну, не справился чуть-чуть организм. Но я обещаю договориться с сердцем, с головой… Постараюсь себя чуть-чуть беречь… ", — пообещала артистка в соцсетях.



Диана Арбенина

Стало известно, что во Франции певицу госпитализировали с сердечным приступом. После того, как ее состояние стабилизировалось, Диана выписалась из больницы под расписку. Артистка продолжит лечение в Москве.