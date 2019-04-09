Ariana Grande сделает себя брендом по закону

Как сообщает Intermedia со ссылкой на TMZ, она подала заявку на целую фразу «Ariana Grande Thank U, Next», чтобы, согласно документам, выпускать под этим брендом косметическую продукцию: духи, лосьоны для тела, гели для душа, парфюм и т.п.



Ariana Grande

Певица также хочет запатентовать свое собственное имя Ariana Grande и название ее фан-клуба Ariana Army.

По данным издания, вполне вероятно, что Ариана не планирует ничего выпускать, а просто не хочет, чтобы ее популярностью воспользовались другие. Ранее она подавала семь заявок на регистрацию товарных марок, в том числе Be Grande, но ничего не производила под этими брендами.