Coldplay показал две новых песни из будущего альбома

Трек «Daddy» сопровождается кукольным 5-минутным клипом, главная героиня которого, девочка с двумя косичками, плывёт на лодке среди волн и встречает на своём пути ворона, а затем падает в воду и путешествует на спине кита к облакам. Ролик создан компанией Aardman Animations, а режиссёром выступила Оса Лукандер. Видео является метафорой детского одиночества: в самой песне рассказывается о ребёнке, который в свой день рождения обращается к сбежавшему из дома отцу, прося его вернуться.

Что касается трека «Champion of the World», он написан совместно с авторами композиции «Los Angeles Be Kind» проекта Owl John – в том числе с покойным фронтменом группы Frightened Rabbit Скоттом Хатчинсоном. В официальном заявлении лидер Coldplay Крис Мартин рассказал, что ему очень нравится песня «Los Angeles Be Kind», и поздравил Хатчинсона с днём рождения, поблагодарив его за прекрасную музыку.

Треки «Daddy» и «Champion of the World» войдут в новый альбом Coldplay «Everyday Life», релиз которого состоится 22 ноября 2019 года, пишет Intermedia. Саму пластинку группа анонсировала, разослав всем членам своего фан-клуба бумажные письма, а трек-лист разместила в разделе объявлений одной из уэльских газет. Альбом будет состоять из двух частей, озаглавленных «Sunrise» и «Sunset», всего в него войдут 16 треков – в том числе обнародованные ранее синглы «Orphans» и «Arabesque».



Coldplay