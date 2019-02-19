Денис Мацуев награжден золотую медаль имени Льва Николаева

Церемония прошла в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, передает ТАСС.



Денис Мацуев

Мацуев отметил, что для него большая честь находится в списке награжденных. Представители науки и культуры, которым вручены премии, по его словам, "это действительно гордость нации". Мацуев заметил, что классическая музыка сегодня один из главных просветителей, так как в ней есть то, чего нет ни интернете, ни в повседневной жизни. "Могу вам точно сказать, что за последние 20 лет выросло целое поколение публики, которая ходит на концерты классической музыки. Во всех городах. Половина зала - молодые лица", - сказал он.

Награда учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с телекомпанией "Цивилизация" в память о просветителе, авторе и ведущем многих телевизионных программ и фильмов, члене Союза кинематографистов Льве Николаеве.