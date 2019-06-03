Денис Мацуев предложил обучать в школе нотной грамоте

"Прививать детей к музыке нужно не только в музыкальных школах, но и в обыкновенных общеобразовательных. Детей наравне с цифрами нужно учить и нотной грамоте <…> вне зависимости от того, станут они музыкантами или нет", - сказал он журналистам перед выступлением на I международном фестивале "Денис Мацуев и друзья" в Самаре.



Денис Мацуев

Пианист также добавил, что обучение нотной грамоте сможет расширить кругозор школьников, сообщает ТАСС.

"Это уже будет наша потенциальная публика, которая будет приходить в наши концертные залы. Главное - интересно подать этот материал, как следует продумать [школьную] программу, чтобы это не было заумно, не было скучно", - подчеркнул он.

Кроме того, музыкант уверен, что закупка новых инструментов для музыкальных школ России в рамках нацпроекта "Культура" позволит молодым дарованиям быстрее развиваться.

До конца 2019 года за счет нацпроекта "Культура" детские школы искусств в регионах РФ получат 900 фортепиано отечественного производства. Первые инструменты, произведенные на фабриках в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Калуге, уже стали поступать в регионы.

"Это [закупка инструментов] позволит молодым искоркам засверкать гораздо раньше, чем если бы [они учились играть] на "Лирике" или "Красном октябре". Это были замечательные инструменты, но им уже по 50-60 лет", - сказал Мацуев.