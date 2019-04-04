Диане Арбениной заблокировали Инстаграм

— Само по себе это произойти не могло, и кому-то просто не очень нравится, что я живу на земле. Я думаю, что мы разберёмся в течение какого-то времени, — сказала Арбенина.

Музыкант призналась, что происшествие её очень расстроило: в "Инстаграме" она делилась с поклонниками своим творчеством и фотографиями, а также отвечала на вопросы подписчиков. До разблокировки своего аккаунта вокалистка пообещала общаться с фанатами через страницу "Снайперов". В заключение Арбенина добавила, что "доброта победит".





Ранее лидер "Ночных снайперов" поблагодарила подписчиков в "Инстаграме" за поддержку после перенесённого сердечного приступа.