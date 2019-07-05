Ed Sheeran представил сразу два новых дуэта

Один из них – акустическая баллада «Best Part of Me», записанная в дуэте с американской певицей Эбби Смит, выступающей под псевдонимом Yebba, которую Эд назвал одним из своих любимых молодых исполнителей.

Второй трек «Blow» - очень неожиданная композиция в стиле хард-рок, в записи которой приняли участие Крис Стэплтон и Бруно Марс, сообщает Intermedia.

Ширан также сообщил в соцсетях, что готова коллекция мерчандайзинга «No. 6 Collaborations Project», которая поступит в продажу в день релиза альбома – 12 июля. В ней представлены футболки, худи, бейсболки, аксессуары в черно-белом исполнении, как и обложка новой пластинки. Вероятно, в России новый мерч можно будет приобрести на первом московском концерте музыканта 19 июля на «Открытие Арена».



Ed Sheeran