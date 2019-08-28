Эд Ширан уходит со сцены на несколько лет

Британский музыкант тепло общался с публикой и в финале шоу заявил, что прекращает концертную деятельность на достаточно долгий срок.
- Как вы можете знать или не знать, я был в туре «Divide» более двух лет, и это последний день. Это всё, - сказал Эд. - Это был эмоциональный день для многих за кулисами. Такое странное чувство, будто ты расстаешься с девушкой, с которой ты был в течение многих лет. Звучит странно, но это был долгий тур. Увидимся через несколько лет. Спасибо!
Свое намерение Ширан подтвердил в интервью Sun:
- Это мой последний концерт на ближайшие 18 месяцев.
По данным издания, музыкант планирует устроить большую вечеринку в честь окончания тура (который стал самым прибыльным в истории, побив рекорд U2), а потом посвятить себя семье, отдохнуть и провести время с женой Черри Сиборн, брак с которой он заключил в декабре 2018 года.
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