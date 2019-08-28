Эд Ширан уходит со сцены на несколько лет

За время гастролей, стартовавших в марте 2017 года, артист заработал 736 млн долларов, и впереди у него еще 12 концертов. Таким образом он обошел предыдущих рекордсменов — группу U2 с показателем 735 млн долларов.





Как отмечает The Guardian, после окончания тура будет установлен рекорд еще и по посещаемости — на сегодняшний день продано 8,5 млн билетов в 43 странах. Это на миллион больше, чем у U2 (2011 год, 7,3 млн билетов).

