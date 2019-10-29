Эд Ширан возглавил топ высокооплачиваемых молодых звезд Англии

Благодаря мировому турне Divide, 28-летний автор хита Shape Of You почти удвоил свой доход: с 94 миллионов фунтов стерлингов, которые у него были в 2017 году, до 170 миллионов.



Ed Sheeran

Второе место в рейтинге занял 30-летний актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера. В 2019 году он заработал 90 миллионов фунтов стерлингов.

На третьем месте оказался бывший солист One Direction Гарри Стайлс (25 лет) с доходом 64 миллиона фунтов стерлингов.

В рейтинг также попали актриса Эмма Уотсон (57 миллионов фунтов стерлингов), супермодель Кара Делевинь (39,5 миллионов фунтов стерлингов), Рита Ора (17,8 миллионов фунтов стерлингов) и другие.

Всего в списке оказались 30 британских знаменитостей.