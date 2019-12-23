Эд Ширан впервые появился в клипе со своей женой

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Премьера клипа на песню Эда Ширана и Эллы Мэй «Put It All On Me» показала Эда со своей женой Черри Сиборн (смотреть видео).

Режиссер Джейсон Кениг снял в ролике множество супружеских пар из разных стран мира, они дурачатся и танцуют под музыку, а в титрах коротко рассказывается история их любви. Героями видео стал и сам Эд Ширан, который впервые снялся вместе со своей женой Черри Сиборн.

Из клипа поклонники музыканта наконец-то получат ответ на вопрос, заключили ли Эд и Черри официально свой брак и когда: они поженились в январе 2019 года, сообщают титры. В финале ролика появляется и незамужняя пока Элла Мэй, но, судя по видеоряду, в ее личной жизни всё хорошо, пишет Intermedia.

Ed Sheeran
Ed Sheeran

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