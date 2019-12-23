Эд Ширан впервые появился в клипе со своей женой

Об этом говорится в пресс-релизе музыкальной организации The Official Charts Company, опубликованном в среду на ее сайте.





Певец удостоен специального приза Official Chart Record Breaker Award как самый успешный музыкант Великобритании. В частности, его синглы в течение 79 недель занимали первые строчки в официальных музыкальных чартах страны. Кроме того, указывается в пресс-релизе, композиция Ширана Shape Of You стала лучшей песней последнего десятилетия в Великобритании.

