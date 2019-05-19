Евровидение 2019: победил Duncan Laurence. Сергей Лазарев на 3 месте

По итогам голосования профессионального жюри лидером стала Швеция, на втором месте с минимальным отставанием Северная Македония, на третьем - Голландия. Россию жюри поставило только на 9 место.

От зрителей Россия получила 244 балла (против 125 у "профи"), но выиграть конкурс у Сергея Лазарева возможности уже не осталось. Повторилась история с его прошлым участием в «Евровидении», когда «профи» поставили его всего лишь на 3 место, и хотя зрители назвали его победителем, - победить не удалось. Сергей Лазарев остался на третьем месте, повторилась история 2016 года.



Победитель конкурса «Евровидение 2019» Duncan Laurence (Нидерланды)

В итоге победил очевидный фаворит конкурса голландец Duncan Laurence с песней Arcade, у него 492 балла. На втором месте - итальянец Mahmood с песней Soldi и 465 баллами. Россиянин Сергей Лазарев с песней Scream - на третьем месте, у него 369 баллов.



Итоги конкурса

Таким образом, согласно правилам конкурса, «Евровидение 2020» пройдет в Голландии.



Duncan Laurence



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