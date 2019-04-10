Фестиваль Башмета в Ярославле пройдет 1-9 мая

На протяжении вот уже одиннадцати лет в Ярославль приезжают ведущие российские и зарубежные музыканты, оркестры, актеры, дирижеры. За эти годы фестиваль стал не только главным культурным событием в Ярославле и Ярославской области, но и одним из важнейших культурных событий для России в рамках академического искусства, а также одним из самых ожидаемых ежегодных событий для жителей Ярославля и Ярославской области.

Только в прошлом 2018 году в фестивале приняли участие более 500 музыкантов из 17 стран мира. Концерты фестиваля проходят не только в Ярославле, но и городах Ярославской области. Так, за прошедшие годы фестиваль успел охватить 20 городов и населенных пунктов Ярославской области, в большинстве из которых классическая музыка впервые зазвучала именно на концертах форума. Ежегодное расширение географии фестиваля - одно из приоритетных направлений его развития, позволяющего обеспечивать доступность лучших образцов культуры и классической музыки для всех жителей нашей страны.

В рамках проведения XI Международного музыкального фестиваля в Ярославле запланирована насыщенная и разнообразная концертная программа с участием выдающихся российских и зарубежных музыкантов и коллективов.

Среди артистов Одиннадцатого фестиваля - знаменитые коллективы и музыканты, завоевавшие мировую известность: барочный ансамбль Il Gardellino (Бельгия), Мюнхенский камерный оркестр (Германия), мужской хор «А Филетта» (Корсика, Франция), брасс-ансамбль Spanish Brass (Испания), Сергей Накаряков (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария), Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), а также актеры театра и кино Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Ольга Литвинова, Евгений Миронов, Григорий Сиятвинда и другие.

Сам маэстро Башмет традиционно примет участие в фестивале как в качестве солиста, так и в качестве дирижёра своих коллективов: Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Также в фестивале примут участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и хоровая капелла «Ярославия».

Гала-концерт открытия фестиваля состоится 1 мая в Ярославской филармонии. Программа гала-концерта открытия невероятно разнообразна. Здесь как знаменитые: Концерт для фортепиано с оркестром Грига, Концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса и Вариации на тему Рококо Чайковского в переложении для флюгергорна, так и два сочинения современных композиторов. А именно – мировая премьера пьесы Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Блока, и масштабная поэма Александра Чайковского «Слово о полку Игореве» по древнерусскому эпосу для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров. Роль чтеца исполнит Михаил Ефремов, также участие в концерте примут Екатерина Щербаченко (сопрано), Сун Вук Ким (фортепиано, Корея), Юрий Башмет (альт), Сергей Накаряков (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария).

Особое внимание на фестивале будет уделено музыкально-литературным композициям. Так, 3 мая в Театре драмы им. Ф.Волкова будет представлен «Евгений Онегин» А.С.Пушкина-П.И.Чайковского в авторской версии Юрия Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова. А 8 мая в Филармонии слушателям предстоит познакомиться с концертом-спектаклем «Ван Гог. Письма к брату», в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.

Еще одна музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери» на музыку этих композиторов и с Григорием Сиятвиндой в роли чтеца вошла в программу гала-концерта закрытия фестиваля 9 мая. Также в программе вечера – Концерт ре мажор для фортепиано с оркестром Гайдна, «Русский танец» Чайковского, Вариации на темы из оперы «Кармен» Бизе и мировая премьера произведения «Letters and waves» для альта, ударных и струнного оркестра Армана Гущяна.

Получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в третий раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам (2 и 3 мая). А с 5 по 7 мая также впервые пройдет Международная академия Барокко по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, клавесин и вокал. Музыкальные академии проходят в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В научной программе фестиваля – конференция «Музыкальный театр сегодня. На примере сценических воплощений спектаклей П.И. Чайковского», а также одноименная выставка, совместно с Домом-музеем П.И. Чайковского в Клину.

Кроме того, впервые в истории фестиваля пройдут занятия Школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.

Традиционно насыщенная программа ожидает и города Ярославской области. Концерты с участием маэстро Башмета и других музыкантов пройдут в Рыбинске, Гаврилов Яме, Пречистом, Некрасовском, Тутаеве, Мышкине и Данилове.

ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ В ЯРОСЛАВЛЕ 2019

1 мая

ГАЛА – КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ



Эдвард Григ (1843-1907)

Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16

Солист – Сун Вук Ким (фортепиано, Южная Корея)



Камилль Сен – Санс (1835-1921)

Концерт для виолончели с оркестром №1 ля минор, соч.33

Солистка – Надеж Роша (виолончель, Швейцария)



Петр Чайковский (1840-1893)

«Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром, соч.33

(переложение для флюгергорна)

Солист – Сергей Накаряков (труба)



Мировая премьера

Алексей Сюмак (р. 1976)

«Двенадцать» – кантата на стихи А. Блока для солистов и оркестра

Солистка – Екатерина Щербаченко



Александр Чайковский (р. 1946)

«Слово о полку Игореве» по древнерусскому эпосу

для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров



Чтец – Михаил Ефремов

Солист – Юрий Башмет (альт)

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер – Юрий Башмет

2 мая

БРАСС - КОНЦЕРТ

Ансамбль «Spanish Brass»



Карлос Бенето (труба)

Juanjo Serna (труба)

Маноло Перец (валторна)

Индалесио Бонет (тромбон)

Cерджио Финка (туба)



Виктор Эвальд (1860-1935)

Брасс-квинтет №1 си-бемоль минор, Op. 5



Джузеппе Верди (1813-1901)

Увертюра к опере «Сила судьбы»



Исаак Альбенис (1860-1909)

«Астуриа» из Испанской сюиты №1



Мануэль де Фалья (1876-1946)

Фаррука из балета «Треуголка»



Херонимо Хименез-и-Беллидо (1854-1923)

Интермедия из сарсуэлы «Свадьба Луиса Алонса»



Игорь Стравинский (1882-1971)

Королевский марш из «Истории солдата»



Антониу Карлос Жоюим (1927-1994)

«Chega de Saudade»



Паскуаль Пикерас (р. 1973)

«De Cai»



Рамон Кардо (р. 1962)

«Pentabrass»



Ли Морган (1938-1972)

«The Sidewinder»

3 мая

А.С. Пушкин – П.И. Чайковский «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета

Текст читают: Константин Хабенский и Ольга Литвинова



Солисты оперы:

Татьяна - Жаля Исмаилова

Ольга - Карина Хэрунц

Ленский - Юрий Городецкий

Онегин - Илья Кутюхин

Гремин - Олег Цыбулько

Старшая Ларина - Анастасия Бибичева

Няня - Ирина Чистякова



Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Хоровая капелла «Ярославия»

Дирижер: Юрий Башмет

Режиссер: Илья Ильин

4 мая

Вечер Барокко

Ансамбль «Il Gardellino» (Бельгия)



Иоганн Себастьян Бах (1885-1750)

Бранденбургский концерт №5 Ре мажор, BWV 1050



Ян Дисмас Зеленка (1679-1745)

Кантата «Salve Regina» ZWV 141



И.С. Бах.

Ария «Weichet nur betrübte Schatten» из кантаты №202

Ария «Liebster Jesu mein verlangen» из кантаты №31

Ария «Seele Meine Specereien» из Пасхальной оратории №249



Иоганн Фридрих Фаш (1688-1758)

Концерт для флейты и гобоя с оркестром, FaWV L:h1

Солисты: Лора Бинон (сопрано), Жан де Винн (флейта), Марсель Понсель (гобой), Кристоф Робер (скрипка), Сергей Истомин (виолончель), Энтони Романюк (клавесин)

5 мая

Мужской хор «А Филетта» (Корсика, Франция)

Духовная и светская музыка острова Корсика

7 мая

Мюнхенский камерный оркестр

Дирижер – Клеменс Шульдт



Эдуард Элгар (1857-1934)

Серенада для струнных ми минор, соч.20



Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)

Симфония для струнных № 8, Ре мажор



Антонин Дворжак (1841-1904)

Серенада для струнных ми мажор, соч.22

8 мая

«Ван Гог. Письма к брату»



Текст читает: Евгений Миронов

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет

9 мая

Гала - концерт закрытие фестиваля



Йозеф Гайдн (1732-1809)

Концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор, Hob. XVIII:11



Мировая премьера

Арман Гущян (р. 1981)

«Letters and waves» для альта, ударных и струнного оркестра



Петр Чайковский (1840-1892)

Русский танец из балета «Лебединое озеро»



Жорж Бизе (1838-1875) – Пабло Сарасате

Фантазия на темы из оперы «Кармен»

(переложение для балалайки и струнных)



«Моцарт и Сальери»

Музыкально – литературная композиция по маленькой трагедии А.С. Пушкина

на музыку А. Сальери и В.А. Моцарта



Солисты:

Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Юрий Башмет (альт), Полина Дегтярева (скрипка), Мария Кирикова (балалайка)

Чтец: Григорий Сиятвинда

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет

Образовательные проекты

Музыкальные академии фестиваля:

5-7 мая I Международная музыкальная академия Барокко

2,3 мая III Международная духовая академия

Школа журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ

Конференции:

Музыкальный театр сегодня. На примере развития сценических воплощений спектаклей П.И. Чайковского



Выставка, посвященная Музыкальному театру П.И. Чайковского, совместно с Музеем П.И. Чайковского в Клину



Преконцерты фестиваля в Ярославской филармонии



Творческие встречи с участниками концертов

Концерты в городах Ярославской области:



02 мая - Рыбинск

03 мая - Пречистое

04 мая - Тутаев

06 мая - Некрасовское

07 мая - Мышкин, Гаврилов-Ям и Данилов