Фестиваль Башмета в Ярославле пройдет 1-9 мая

На протяжении вот уже одиннадцати лет в Ярославль приезжают ведущие российские и зарубежные музыканты, оркестры, актеры, дирижеры. За эти годы фестиваль стал не только главным культурным событием в Ярославле и Ярославской области, но и одним из важнейших культурных событий для России в рамках академического искусства, а также одним из самых ожидаемых ежегодных событий для жителей Ярославля и Ярославской области.
Только в прошлом 2018 году в фестивале приняли участие более 500 музыкантов из 17 стран мира. Концерты фестиваля проходят не только в Ярославле, но и городах Ярославской области. Так, за прошедшие годы фестиваль успел охватить 20 городов и населенных пунктов Ярославской области, в большинстве из которых классическая музыка впервые зазвучала именно на концертах форума. Ежегодное расширение географии фестиваля - одно из приоритетных направлений его развития, позволяющего обеспечивать доступность лучших образцов культуры и классической музыки для всех жителей нашей страны.
В рамках проведения XI Международного музыкального фестиваля в Ярославле запланирована насыщенная и разнообразная концертная программа с участием выдающихся российских и зарубежных музыкантов и коллективов.
Среди артистов Одиннадцатого фестиваля - знаменитые коллективы и музыканты, завоевавшие мировую известность: барочный ансамбль Il Gardellino (Бельгия), Мюнхенский камерный оркестр (Германия), мужской хор «А Филетта» (Корсика, Франция), брасс-ансамбль Spanish Brass (Испания), Сергей Накаряков (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария), Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), а также актеры театра и кино Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Ольга Литвинова, Евгений Миронов, Григорий Сиятвинда и другие.
Сам маэстро Башмет традиционно примет участие в фестивале как в качестве солиста, так и в качестве дирижёра своих коллективов: Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Также в фестивале примут участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и хоровая капелла «Ярославия».
Гала-концерт открытия фестиваля состоится 1 мая в Ярославской филармонии. Программа гала-концерта открытия невероятно разнообразна. Здесь как знаменитые: Концерт для фортепиано с оркестром Грига, Концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса и Вариации на тему Рококо Чайковского в переложении для флюгергорна, так и два сочинения современных композиторов. А именно – мировая премьера пьесы Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Блока, и масштабная поэма Александра Чайковского «Слово о полку Игореве» по древнерусскому эпосу для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров. Роль чтеца исполнит Михаил Ефремов, также участие в концерте примут Екатерина Щербаченко (сопрано), Сун Вук Ким (фортепиано, Корея), Юрий Башмет (альт), Сергей Накаряков (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария).
Особое внимание на фестивале будет уделено музыкально-литературным композициям. Так, 3 мая в Театре драмы им. Ф.Волкова будет представлен «Евгений Онегин» А.С.Пушкина-П.И.Чайковского в авторской версии Юрия Башмета, где стихи великого поэта чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова. А 8 мая в Филармонии слушателям предстоит познакомиться с концертом-спектаклем «Ван Гог. Письма к брату», в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.
Еще одна музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери» на музыку этих композиторов и с Григорием Сиятвиндой в роли чтеца вошла в программу гала-концерта закрытия фестиваля 9 мая. Также в программе вечера – Концерт ре мажор для фортепиано с оркестром Гайдна, «Русский танец» Чайковского, Вариации на темы из оперы «Кармен» Бизе и мировая премьера произведения «Letters and waves» для альта, ударных и струнного оркестра Армана Гущяна.
Получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в третий раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам (2 и 3 мая). А с 5 по 7 мая также впервые пройдет Международная академия Барокко по специальностям скрипка, виолончель, флейта, гобой, клавесин и вокал. Музыкальные академии проходят в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В научной программе фестиваля – конференция «Музыкальный театр сегодня. На примере сценических воплощений спектаклей П.И. Чайковского», а также одноименная выставка, совместно с Домом-музеем П.И. Чайковского в Клину.
Кроме того, впервые в истории фестиваля пройдут занятия Школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ.
Традиционно насыщенная программа ожидает и города Ярославской области. Концерты с участием маэстро Башмета и других музыкантов пройдут в Рыбинске, Гаврилов Яме, Пречистом, Некрасовском, Тутаеве, Мышкине и Данилове.
ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ В ЯРОСЛАВЛЕ 2019
1 мая
ГАЛА – КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Эдвард Григ (1843-1907)
Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16
Солист – Сун Вук Ким (фортепиано, Южная Корея)
Камилль Сен – Санс (1835-1921)
Концерт для виолончели с оркестром №1 ля минор, соч.33
Солистка – Надеж Роша (виолончель, Швейцария)
Петр Чайковский (1840-1893)
«Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром, соч.33
(переложение для флюгергорна)
Солист – Сергей Накаряков (труба)
Мировая премьера
Алексей Сюмак (р. 1976)
«Двенадцать» – кантата на стихи А. Блока для солистов и оркестра
Солистка – Екатерина Щербаченко
Александр Чайковский (р. 1946)
«Слово о полку Игореве» по древнерусскому эпосу
для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров
Чтец – Михаил Ефремов
Солист – Юрий Башмет (альт)
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер – Юрий Башмет
2 мая
БРАСС - КОНЦЕРТ
Ансамбль «Spanish Brass»
Карлос Бенето (труба)
Juanjo Serna (труба)
Маноло Перец (валторна)
Индалесио Бонет (тромбон)
Cерджио Финка (туба)
Виктор Эвальд (1860-1935)
Брасс-квинтет №1 си-бемоль минор, Op. 5
Джузеппе Верди (1813-1901)
Увертюра к опере «Сила судьбы»
Исаак Альбенис (1860-1909)
«Астуриа» из Испанской сюиты №1
Мануэль де Фалья (1876-1946)
Фаррука из балета «Треуголка»
Херонимо Хименез-и-Беллидо (1854-1923)
Интермедия из сарсуэлы «Свадьба Луиса Алонса»
Игорь Стравинский (1882-1971)
Королевский марш из «Истории солдата»
Антониу Карлос Жоюим (1927-1994)
«Chega de Saudade»
Паскуаль Пикерас (р. 1973)
«De Cai»
Рамон Кардо (р. 1962)
«Pentabrass»
Ли Морган (1938-1972)
«The Sidewinder»
3 мая
А.С. Пушкин – П.И. Чайковский «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета
Текст читают: Константин Хабенский и Ольга Литвинова
Солисты оперы:
Татьяна - Жаля Исмаилова
Ольга - Карина Хэрунц
Ленский - Юрий Городецкий
Онегин - Илья Кутюхин
Гремин - Олег Цыбулько
Старшая Ларина - Анастасия Бибичева
Няня - Ирина Чистякова
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Хоровая капелла «Ярославия»
Дирижер: Юрий Башмет
Режиссер: Илья Ильин
4 мая
Вечер Барокко
Ансамбль «Il Gardellino» (Бельгия)
Иоганн Себастьян Бах (1885-1750)
Бранденбургский концерт №5 Ре мажор, BWV 1050
Ян Дисмас Зеленка (1679-1745)
Кантата «Salve Regina» ZWV 141
И.С. Бах.
Ария «Weichet nur betrübte Schatten» из кантаты №202
Ария «Liebster Jesu mein verlangen» из кантаты №31
Ария «Seele Meine Specereien» из Пасхальной оратории №249
Иоганн Фридрих Фаш (1688-1758)
Концерт для флейты и гобоя с оркестром, FaWV L:h1
Солисты: Лора Бинон (сопрано), Жан де Винн (флейта), Марсель Понсель (гобой), Кристоф Робер (скрипка), Сергей Истомин (виолончель), Энтони Романюк (клавесин)
5 мая
Мужской хор «А Филетта» (Корсика, Франция)
Духовная и светская музыка острова Корсика
7 мая
Мюнхенский камерный оркестр
Дирижер – Клеменс Шульдт
Эдуард Элгар (1857-1934)
Серенада для струнных ми минор, соч.20
Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)
Симфония для струнных № 8, Ре мажор
Антонин Дворжак (1841-1904)
Серенада для струнных ми мажор, соч.22
8 мая
«Ван Гог. Письма к брату»
Текст читает: Евгений Миронов
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет
9 мая
Гала - концерт закрытие фестиваля
Йозеф Гайдн (1732-1809)
Концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор, Hob. XVIII:11
Мировая премьера
Арман Гущян (р. 1981)
«Letters and waves» для альта, ударных и струнного оркестра
Петр Чайковский (1840-1892)
Русский танец из балета «Лебединое озеро»
Жорж Бизе (1838-1875) – Пабло Сарасате
Фантазия на темы из оперы «Кармен»
(переложение для балалайки и струнных)
«Моцарт и Сальери»
Музыкально – литературная композиция по маленькой трагедии А.С. Пушкина
на музыку А. Сальери и В.А. Моцарта
Солисты:
Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Юрий Башмет (альт), Полина Дегтярева (скрипка), Мария Кирикова (балалайка)
Чтец: Григорий Сиятвинда
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет
Образовательные проекты
Музыкальные академии фестиваля:
5-7 мая I Международная музыкальная академия Барокко
2,3 мая III Международная духовая академия
Школа журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ
Конференции:
Музыкальный театр сегодня. На примере развития сценических воплощений спектаклей П.И. Чайковского
Выставка, посвященная Музыкальному театру П.И. Чайковского, совместно с Музеем П.И. Чайковского в Клину
Преконцерты фестиваля в Ярославской филармонии
Творческие встречи с участниками концертов
Концерты в городах Ярославской области:
02 мая - Рыбинск
03 мая - Пречистое
04 мая - Тутаев
06 мая - Некрасовское
07 мая - Мышкин, Гаврилов-Ям и Данилов
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